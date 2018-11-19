SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Sarı yelekler
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

'Sarı yelekler' sokaklarda: Siyasi hareket başlatacaklar!

Belçika'da hayat pahalılığını protesto ederek kendilerine "Sarı yelekler" diyen protestocular, bir sonraki federal seçimlerde vatandaşların sesini duyurmak için siyasi bir hareket başlatacaklarını açıkladı.

19.11.2018 - 08:01 | Güncelleme: İHA

Fransa’da yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etmek üzere sosyal medya üzerinden örgütlenen ve kendilerine "sarı yelekler" adını veren eylemciler kendilerine Belçika’da da yandaş buldu. Belçika’da hayat pahalılığını protesto eden binlerce kişi Fransa’da olduğu gibi sarı yelek giyerek sokaklara döküldü. Protestocular adına açıklama yapan Claude Gilles, "Sarı Yelekler"in bir sonraki federal seçimlerde vatandaşların sesini duyurmak için siyasi bir hareketi başlatacağını duyurdu.

PARTİ DEĞİL, BİR PROTESTO HAREKETİ KURULACAK 

Belçika’nın Fransızca konuşulan bölgeleri olan Wallonia'nın çeşitli yerlerinde 4 gün süren eylemden sonra göstericiler durulma kararı aldı. Sarı Yelekler’in çeşitli temsilcileri, Belçika Vatandaş Hareketi olarak adlandırılacak bir siyasi hareket kurmayı kabul etti. Hareket bir sonraki seçimlere katılacak. Gilles yaptığı açıklamada, "Sadece Belçika'da gösteri yapmak için çağrılan ilk kişi olan Antonio Quattrocchi ile konuştum ve karar verildi. Bir parti olmayacak, gerçekten vatandaşları temsil edecek bir protesto hareketi olacak" sözlerini kullandı. Herkesin bu eylemlerden sonra bir şeyler istediğini, bu yüzden bir şeyler olacağı iddiasını ortaya atan Gilles, "Bıkkın, tükenmiş vatandaşların sesini taşımak için orada olacağız" iddiasını ortaya attı. Referandumu savunacaklarını söyleyen Gilles ve vatandaş haklarının Belçika siyasetinin temel düşünce olmasını talep edeceklerini açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X