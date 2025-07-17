Şarköy yangınından geriye kalan...
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Feci yangında ormanlık alanla birlikte bazı araçlar da zarar gördü
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
AA'da yer alan habere göre İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 42 saat geride kaldı.
15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.
Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.
Öte yandan, AA ekibi yangında zarar gören ormanlık alanı dron ile görüntüledi.