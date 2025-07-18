Schengen vizesinde kolaylık! Türk vatandaşları kolaylıkla vize alabilecek mi?

BAKAN BOLAT'TAN SCHENGEN AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Türk vatandaşları için Schengen vizesinde kolaylaştırma olacağını işaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat "AB Komisyonu dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırlamış ve üye ülkelere göndermiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat ayrıca "İlk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla, 2 yıla, 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının artık daha hızlı ve kolay şekilde ilk defa çok girişli Şengen vizesi alabileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, 2024'ten bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafıyla bu çerçevede kapsamlı görüşmelerde bulundu.

Beklenen iyileşmeler kapsamında, Türk vatandaşları daha hızlı ve kolay şekilde ilk defa çok girişli vize alabilecek, sonraki başvurularında aşamalı olarak daha uzun süre geçerli çok girişli vize temin edebilecek.

Öngörülen iyileştirmelerin, Türk vatandaşlarının Şengen vizesi sürecinde yaşadıkları, kısa süreli vize ita edilmesi veya daha evvel çok girişli vize almış olanların vize bitiminde başvurduklarında daha az geçerlilik süreli vize almaları gibi zorlukları önleyeceği değerlendiriliyor.

HANS OSSOWSKİ'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, AB’ye her aday ülkenin vize serbestisi hakkının olduğunu belirterek, "Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde olmaya hazırız. Türkiye için bu çoktan gerçekleşmeliydi. Bu yazdan sonra teknik görüşmeleri başlatmak istiyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Delegasyonun Ankara’daki binasında basın toplantısı düzenledi.

Schengen bölgesi ile Türkiye arasındaki seyahatleri kolaylaştırmayı amaçlayan "kademeli vize" sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükelçi Ossowski, Schengen bölgelerine vize verme yetkisinin Avrupa Birliği’nde değil üye devletlerin yetkisinde olduğunun altını çizerek, birliğe üye ülkelerin kendi vizelerini kendilerinin verdiğini ve AB olarak sadece koordinasyonun sağlanması noktasında yer aldıklarını kaydetti.

Ossowski, "Özellikle Türkiye gibi üçüncü ülkeler için geçerli olan ‘vize kademesi’ de bunun bir örneğidir. Şimdi önce Ankara’daki üye devletlerin büyükelçilik ve konsolosluklarının girişimiyle başlayan, Brüksel’de üye devletlerce onaylanan ve Komisyon tarafından kabul edilen bu yeni değişiklikleri anlatmak istiyorum" dedi.

"SCHENGEN ÜLKELERİNİN TÜRK VATANDAŞLARINA GÖSTERDİĞİ İYİ NİYETİN BİR GÖSTERGESİ"

‘Kademeli vize’ (visa cascade) sisteminin Ankara’daki AB üyesi devletlerin büyükelçilik ve konsolosluklarının girişimi ile başladığını ve Brüksel’de üye devletlerin onaylayıp AB Komisyonu tarafından kabul edildiğini dile getiren Ossowski, "Schengen ülkelerinin Türk vatandaşlarına, AB’ye seyahat eden yolculara gösterdiği iyi niyetin bir göstergesi olduğunu vurgulamak isterim. İnsanlar arası bağları desteklemek amacıyla bu adımları attık" ifadelerini kullandı.

Kademeli vize ile Türk vatandaşlarının konsolosluklardaki yoğunluğunun azalacağını aktaran Ossowski, bu sistemin Türkiye ile göç ve geri kabul alanındaki iş birliği sonucunda AB İçişleri ve Göçten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Magnus Brunner ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı üst düzey görüşmeler sonucunda ortaya çıktığını söyledi.