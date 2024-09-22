Sean 'Diddy' Combs'un kelepçelenerek götürülme anı ortaya çıktı

ABD'li ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, aylardır seks ticareti iddiaları nedeniyle kriminal soruşturma altındaydı. Rapçi, seks ticareti ve şantaj suçlamaları nedeniyle pazartesi günü tutuklanmasının ardından, yeni görüntüleriyle gündemde.

ELLERİ ARKADAN KELEPÇELENDİ

Görüntülerde Combs, bir grup insanla birlikte otel lobisine giriyor ve sivil polisler tarafından durdurularak götürülüyor.

Başka bir sahnede Sean 'Diddy' Combs, elleri arkadan kelepçelenmiş bir şekilde lobiden çıkarılırken kameraya yansıyor.

14 SAYFALIK İDDİANAME

Tutuklanmasının ertesi sabahı, savcılık hip-hop ikonuna yönelik kapsamlı ve devam eden bir federal soruşturmayı ortaya koyan 14 sayfalık bir büyük jüri iddianamesini açıkladı. Müfettişler, 54 yaşındaki rapçinin, "tekrarlayan ve yaygın olarak bilinen" bir taciz modeliyle "cinsel arzularını tatmin etmek" için mali durumunu ve eğlence endüstrisindeki statüsünü kullanarak ayrıntılı bir plan yaptığını iddia etti.

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KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ

Çıkarıldığı mahkemede 50 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Sean 'Diddy' Combs, 2008'e kadar uzanan geniş kapsamlı bir suç operasyonu düzenlemekle suçlanıyor.

Savcılar, rapçinin uyuşturucu, şiddet ve müzik endüstrisindeki güçlü konumunu kullanarak kadınları cinsel ilişkiye zorladığını ileri sürdü. Mahkeme belgelerine göre; Sean 'Diddy' Combs'un “suç girişimi” cinsel istismar için insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve kadınlara yönelik şiddetli saldırıları içeriyor.