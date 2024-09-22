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        Haberler Dünyadan Sean 'Diddy' Combs'un kelepçelenerek götürülme anı ortaya çıktı - magazin haberleri

        Sean 'Diddy' Combs'un kelepçelenerek götürülme anı ortaya çıktı

        Dünyaca ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un seks ticareti ve şantaj suçlamaları nedeniyle tutuklanmasından günler sonra, kaldığı otelden elleri kelepçelenerek götürüldüğünü gösteren video kamuoyuyla paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 15:38 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:38
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        Kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı
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        ABD'li ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, aylardır seks ticareti iddiaları nedeniyle kriminal soruşturma altındaydı. Rapçi, seks ticareti ve şantaj suçlamaları nedeniyle pazartesi günü tutuklanmasının ardından, yeni görüntüleriyle gündemde.

        ELLERİ ARKADAN KELEPÇELENDİ

        Görüntülerde Combs, bir grup insanla birlikte otel lobisine giriyor ve sivil polisler tarafından durdurularak götürülüyor.

        Başka bir sahnede Sean 'Diddy' Combs, elleri arkadan kelepçelenmiş bir şekilde lobiden çıkarılırken kameraya yansıyor.

        14 SAYFALIK İDDİANAME

        Tutuklanmasının ertesi sabahı, savcılık hip-hop ikonuna yönelik kapsamlı ve devam eden bir federal soruşturmayı ortaya koyan 14 sayfalık bir büyük jüri iddianamesini açıkladı. Müfettişler, 54 yaşındaki rapçinin, "tekrarlayan ve yaygın olarak bilinen" bir taciz modeliyle "cinsel arzularını tatmin etmek" için mali durumunu ve eğlence endüstrisindeki statüsünü kullanarak ayrıntılı bir plan yaptığını iddia etti.

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        KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ

        Çıkarıldığı mahkemede 50 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Sean 'Diddy' Combs, 2008'e kadar uzanan geniş kapsamlı bir suç operasyonu düzenlemekle suçlanıyor.

        Savcılar, rapçinin uyuşturucu, şiddet ve müzik endüstrisindeki güçlü konumunu kullanarak kadınları cinsel ilişkiye zorladığını ileri sürdü. Mahkeme belgelerine göre; Sean 'Diddy' Combs'un “suç girişimi” cinsel istismar için insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve kadınlara yönelik şiddetli saldırıları içeriyor.

        MÜEBBET BİLE ALABİLİR

        Sean 'Diddy' Combs, haraç toplama, zorla seks ticareti ve fuhuş yapmak için insan kaçakçılığını da içeren tüm suçlamaları reddetti. Suçlu bulunması halinde Combs en az 15 yıl, en fazla müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya.

        İNTİHAR GÖZETİMİNDE

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        Combs, kefalet talebi reddedilince intihar gözetimi altına alındı.

        Yetkililer, Sean 'Diddy' Combs'un şokta olması ve zihinsel durumunun belirsiz olması sebebiyle bu önleyici tedbirin alındığını açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Ceza İnfaz Kurumu, 'intihar gözetimi'ni intihara meyilli mahkumlar için uygulanan bir önlem olarak tanımlıyor.

        İNTİHARLARLA GÜNDEME GELEN HAPİSHANEDE TUTULUYOR

        Sean 'Diddy' Combs, şu anda New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. New York Times'ın haberine göre, 1994'te açılan ve 1200'den fazla kişiyi barındıran merkez, şiddet, pis koşullar, gıda kirliliği ve intihar vakalarıyla ünlü.

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        #Sean Diddy Combs
        #tutuklu
        #seks ticareti
        #cinsel saldırı
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