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        Haberler Magazin Şebnem Dönmez için bir ilk

        Şebnem için bir ilk

        Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, İstanbul Boğazı'nın serin sullarına girdi. Dönmez; "İlk defa Boğaz'dan denize girdim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:11
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        Çıktığı tatilden bu sabah dönen Şebnem Dönmez, komşusuyla birlikte kendisinin Boğaz'ın serin sularına bıraktı.

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        Oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyip; "Hayatım boyunca bu şehirde yaşadım ve bu sabah ilk kez Boğaz’dan denize girdim. Şahaneymiş, hep yapalım komşu" şeklindeki ifadeleri kullandı.

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        Öte yandan, 50 yaşındaki Şebnem Dönmez'in fit ve düzgün vücut hatları sosyal medyada dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Şebnem Dönmez
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