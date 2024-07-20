Şebnem için bir ilk
Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, İstanbul Boğazı'nın serin sullarına girdi. Dönmez; "İlk defa Boğaz'dan denize girdim"
Çıktığı tatilden bu sabah dönen Şebnem Dönmez, komşusuyla birlikte kendisinin Boğaz'ın serin sularına bıraktı.
Oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyip; "Hayatım boyunca bu şehirde yaşadım ve bu sabah ilk kez Boğaz’dan denize girdim. Şahaneymiş, hep yapalım komşu" şeklindeki ifadeleri kullandı.
Öte yandan, 50 yaşındaki Şebnem Dönmez'in fit ve düzgün vücut hatları sosyal medyada dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram