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Geçen hafta kripto paralar için regülasyonun şart olduğunu belirten ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler uyarılarına dün de devam etti.

Katıldığı bir konferansta Gensler, ABD kripto para piyasaları ve bunlarla ilgili platformların regülatörlerin gözetim, denetimlerinin dışında kalmaya devam etmeleri halinde bunun sonunun iyi olmayacağı uyarısında bulundu.

ABD menkul kıymet yasalarının neyin bir menkul kıymet piyasası olduğu konusunda geniş bir değerlendirme yaptığını belirten Gensler, geçmişte portakal bahçeleri, yılan balığı çiftliklerinin menkul kıymet piyasası olarak tanımlandığını hatırlattı. Kâr bekleyen yatırımcılardan para toplayan gruplar konusunda da yasada çok fazla netlik bulunduğunu düşündüğünü belirten Gensler, "Eğer denetim, düzenleme alanının dışında kalmaya devam ederler ise bu iş iyi bitmeyecek" diye konuştu.

Gensler, mevcut vergi, kara para aklama ve içerinden öğrenilen bilgilerin ticarine yönelik regülasyonlara uymaları halinde kripto para işlem platformlarının başarılı olacaklarını savundu.

Gensler ay başında yaptığı açıklamada da benzer şekilde "Tarih bize gösteriyor ki eğer ayakta kalmak istiyorsanız kamu politikası çerçevesi içinde bir yeriniz olması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.