Hadise ile Seda Bakan, 'Esas Oğlan' dizisinde kamera karşısına geçmiş ancak dizinin başarısızlığının ardından iki ismin arası açılmıştı.

Sosyal medyada çok konuşulan bu olayın ardından Seda Bakan, hesabına başka birilerinin girdiğini söyledi. Ünlü oyuncu; "Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hâlâ hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış, ben de hiç konduramayıp, kimsenin günahını almamıştım. İnşallah eli, ayağına dolaşır!" şeklinde bir mesaj yayımladı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Seda Bakan'ın avukatı İsmail Filiz, yaptığı açıklamada; "Müvekkilim Seda Bakan Erel'in Instagram hesabına yasa dışı olarak girilmiş ve kamuoyu nezdinden olumsuz düşüncelere sebebiyet veren beğeni ve yorumlarda bulunulmuştur. Kötü niyetli ve spekülasyona yol açan bu kişi / kişiler hakkında savcılığa suç duyurunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verdi.

Seda Bakan, 'Zeytin Ağacı' dizisinde de Tuba Büyüküstün ile rol almıştı. Dizinin galasında Seda Bakan'ın; "Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözleri Büyüküstün tarafından; "Az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u (Yılmaz) tanımıyordum, sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun" şeklinde bölünmüştü. Büyüküstün'ün bu tavrı dikkat çekerken, "Seda, sus tamam, sus artık" demesi de kameralara yansımıştı.