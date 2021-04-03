Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, şubat ayında kaza geçirmişti. Yıldız, motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yıldız, uzun bir tedavinin ardından iyileşmeye başladı.

Sosyal medya hesabından eniştesinin görüntülerini paylaşan Seda Sayan, "Çok şükür 2 gün önce özel yoğun bakım odasına geçtik" dedi.

58 yaşındaki şarkıcı, "Allah'ım mucizeni versin, melek kalpli adam... Sevenlerinden sadece dua istiyoruz" mesajını yayınlamıştı.

"BENİ BIRAKMAYACAK"

Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan Yıldız da eşi için Instagram hesabından paylaşımda bulunarak, "Hayat arkadaşım, her şeyim Coşkun için hepinizden dua bekliyoruz. Beni bırakmayacak inanıyorum..." ifadelerini kullanmıştı.