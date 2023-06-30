Eşini bir an yalnız bırakmayan Berna Taşpınar, ünlü oyuncunun sağlık durumunu ve son halini paylaştı. Berna Taşpınar, "Biz iyiyiz daha da iyi olacağız. Hâlâ telefondan uzakta hastane odasında sağlığımıza kavuşmak için çabalıyoruz. Sizlerin güzel enerjileri ile çabucak toparlanacağımıza inanıyoruz. Sevgiler…" ifadelerini kullandı.

Şekip Taşpınar'ın bir hayli kilo kaybettiği dikkat çekti.