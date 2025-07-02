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        Haberler Magazin Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

        Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisindeki 'Kibritçi Cevat' karakteriyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 16:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:01
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        Oyuncu Şekip Taşpınar vefat etti
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        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı 'Kibritçi Cevat' rolüyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar'dan acı haber geldi. Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti.

        Şekip Taşpınar ve eşi Berna Taşpınar
        Şekip Taşpınar ve eşi Berna Taşpınar

        Şekip Taşpınar'ın vefatını menajeri Temmuz Karikutal, sosyal medya hesabından; "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekânın cennet olsun ağabey" sözleriyle duyurdu. Oyuncu Taşpınar, 2023'te sahte alkolden zehirlenmiş ve uzun süre tedavi görmüştü.

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        ŞEKİP TAŞPINAR HAKKINDA

        Ankara'da 10 Şubat 1969'da dünyaya gelen Şekip Taşpınar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

        Tiyatro oyunculuğuna 1988'de Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başlayan Taşpınar, 1995 - 1998'de Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. Taşpınar, 2000 - 2003'te Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri verdi.

        TRT ve diğer kanallarda seslendirmeler de yapan Şekip Taşpınar, 2009'da Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı 'Cevat Akarsu / Kibritçi Cevat' karakteriyle hafızalarda yer etti.

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        #şekip taşpınar
        #kurtlar vadisi pusu
        #Kibritçi Cevat
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