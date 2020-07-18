Selçuk İnan'dan flaş karar!

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Selçuk İnan'ı teknik ekibine dahil ettiğini duyurdu. Göztepe mücadelesinden sonra açıklamalar yapan Selçuk İnan, "Bu camiada kaptanlık yaptım. Burada oynarken baba oldum, burada oynarken evlendim, aile oldum. Her şeyin bir sonu var maalesef, bitiyor. Bu da bitti" ifadelerini kullandı.

9 YILA 16 KUPA SIĞDIRDI!

Sarı-kırmızılılara 2011-12 yazında bonservissiz şekilde transfer olan 35 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecekti. Sarı-kırmızılı kulübün yakın tarihinin en önemli futbolcularından biri olan Selçuk, 6 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 5 TFF Süper Kupası sevinci yaşadı. Galatasaray'da geçirdiği 9 sezonda 331 maça çıkan Selçuk, 59 gol attı.

Çanakkale Dardanelspor'un altyapısından yetişen Selçuk, 2006 yılında Manisaspor'a transfer olmuş ve 2008 yılında Trabzonspor'un yolunu tutmuştu.

Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da defalarca top koşturan ve Galatasaray'da adını efsaneler arasına yazdıran başarılı isim, A Milli Takım'da 62 maçta forma giymiş, 8 gol kaydetmişti.