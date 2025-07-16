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        Haberler Magazin Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay aynı sahnede - Magazin haberleri

        Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay aynı sahnede

        'Don Quixote' müzikalinde bir araya gelen eski eşler Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay, yıllar sonra aynı sahneyi paylaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 19:25 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:25
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        Eski eşler aynı sahnede
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        Çolpan İlhan–Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yapımcılığında hazırlanan 'Don Quixote' müzikali, seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Piu Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre, Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği müzikalde, oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt ilk kez aynı sahneyi paylaşarak seyirci karşısına çıkacak. 1976–1979 yılları arasında evli olan Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’ın uzun yıllar sonra aynı projede bir araya gelmesiyle dikkat çeken bir buluşma yaşanacak.

        Müzikal, 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu, 15 kişilik canlı orkestrası ve sahne tasarımıyla izleyicileri Don Kişot’un hayal ile gerçek arasında geçen dünyasında bir yolculuğa çıkaracak. Oyunun prömiyer tarihi ve bilet satış detayları yakın zamanda açıklanacak.

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        #Selçuk Yöntem
        #zuhal olcay
        #Don Quixote
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