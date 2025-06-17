Selma Ergeç'ten iki günlük Bodrum molası

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Selma Ergeç, tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

Yakın arkadaş grubuyla birlikte kısa bir mola veren Selma Ergeç, iki günlüğüne gittiği Bodrum’da denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Sezon finali yapan dizisiyle ilgili konuşan Selma Ergeç; "Bizim için de sürpriz oldu ama seneye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yoğun geçen sezonun ardından kısa bir tatil fırsatı bulan Selma Ergeç, keyifli anlarını da objektiflere yansıttı.