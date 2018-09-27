Senstone Capital, Grand Hyatt Otel
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Senstone Capital, Grand Hyatt Oteli istiyor

Senstone Capital Yönetim Kurulu Başkanı John Zing, Türkiye'de gıda ve turizm yatırımı yapmayı planladıklarını söyleyerek, "Çinliler romantik Türkiye’ye, muhteşem İstanbul’a gelmeyi seviyorlar. Çinliler daha çok tarihi, kültürü, kökü ve hoşgörüsü olan ülkeleri tercih ediyor" dedi

27.09.2018 - 06:31 | Güncelleme:

Senstone Capital Yönetim Kurulu Başkanı John Zing, Türkiye’de turizm ve gıda alanında 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını, satın almayı planladıkları oteller arasında Grand Hyatt Otelin de olduğunu söyledi.

Çinli dev Senstone Capital’in Genel Müdürü John Zing, ikincisi düzenlenen "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi"nde Türkiye ve Çin arasında yapılabilecek işbirliklerini görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. Eski Ekonomi Bakanı ve Çelebi Stratejik Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Işın Çelebi tarafından organize edilen zirveye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı. Zirve, Doğuş Grubu’na ait olan İstanbul Taksim’deki Grand Hyatt Otel’de düzenlenirken, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de burada Jhon Zing ile bir araya geldi.

Zirvenin ardından konuşma fırsatı yakaladığımız Senstone Capital Yönetim Kurulu Başkanı John Zing, Türkiye’de yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında da bazı bilgiler verdi.

Hürriyet’ten Burak Coşan'a konuşan Zing, Türkiye’de turizm ve gıda alanında 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını, satın almayı planladıkları oteller arasında Grand Hyatt Otelin de olduğunu söyledi. Yapılan görüşmelerle ilgili çok ayrıntı veremeyeceğini dile getiren Zing, görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti.

Türkiye’de sadece İstanbul’da değil başka bölgelerde de yatırım ya da satın alma arayışları olduğunu anlatan Zing, “Türkiye Çin için çok uygun bir ülke. Çinliler romantik Türkiye’ye, muhteşem İstanbul’a gelmeyi seviyorlar. Çinliler daha çok tarihi, kültürü, kökü ve hoşgörüsü olan ülkeleri tercih ediyor. Türkiye ticaret yapmak için şu anda çok uygun, gelecekte Türkiye’de çok fazla iş fırsatı çıkacağına inanıyoruz” dedi.

208 MİLYON TL’YE ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2010’da ihale ile satışa çıkardığı Grand Hyatt Otel, 208 milyon TL ile Doğuş Holding bünyesindeki Göktrans şirketinin olmuştu. 14 bin 793 metrekare arazi üzerinde kurulan otelin 360 odası bulunuyor. Havuzu, barı, restoranları, sauna, masaj, solaryum salonları, bulunan otelin 2031’e kadar kullanım hakkı bulunuyordu.

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