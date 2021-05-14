Serdar Erener, 1960 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Zeynep Kamil mahallesinde doğdu. Orta ismi Kamil'dir. Bir avukat olan babanın ve mimarlık fakültesinden terk bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan Sertab Erener'in ağabeyidir.

Robert Kolej'den mezun olduktan sonra diplomat olma amacıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‘ne kaydolsa da daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü‘ne geçerek bu bölümden mezun olmuştur.

Reklamcılık kariyerine 1985 yılında Reklamevi’nde metin yazarı olarak başlamıştır. Daha sonra, 1995 yılında Young & Rubicam/Reklamevi’nin CEO’su olmuştur ve bu görevini 31 Aralık 2003 tarihine kadar devam ettirmiştir. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren ise Alameti Farika adlı ajansı yönetmektedir.

1993 yılında evlenip 8 yıl evli kaldığı ilk eşi Serra Erener’den Ali Ömer Erener ve Emine Erener isimli iki çocuğu vardır.

21 Ocak 2010 tarihinde şarkıcı Nil Karaibrahimgil ile evlenmiştir ve çiftin, Aziz Arif adında bir çocuğu bulunmaktadır.