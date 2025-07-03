Serkan Çayoğlu: En rahat ettiğim yer kendi evim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serkan Çayoğlu, bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Tatil moduna girdiğini söyleyen Çayoğlu, sakallarını da incelttiğini söyledi.

Bu yaz eşi Özge Gürel ile yurt dışı tatili planladıklarını ifade eden oyuncu, ailesini ve Almanya'daki çevresini çok özlediğini söyledi. Serkan Çayoğlu, ABD tatilinden sonra Almanya'ya gitmeyi düşündüğünü belirtti.

Özge Gürel ve eşi Serkan Çayoğlu

Almanya'ya gittiğinde özlemini ailesinin evindeki odasında ve arkadaşlarıyla vakit geçirerek gidereceğini ifade eden oyuncu, ailesinin evindeki odasına hiç dokunulmadığını, her şeyin hâlâ aynı kaldığını belirtti.

Serkan Çayoğlu, gazetecilerin, "En rahat ettiğiniz yer ailenizin evindeki odanız mı?" sorusuna ise "Hayır, en rahat ettiğim yer kendi evim" yanıtını verdi.