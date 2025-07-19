Sezen Aksu'nun yeni imajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Sezen Aksu’nun 8 yıl aradan sonra hazırladığı, 16 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Paşa Gönül Şarkıları', yayınlandığı andan itibaren dijital platformlardaki listelerde ilk sıralara yerleşti. Albüm, aynı zamanda dünya çapında yayınlandığı hafta en çok dinlenen 6'ncı albüm oldu.

Albümün açılış şarkısı 'Linç', müzikseverlerle video klip olarak paylaşıldı. Sözleri Sezen Aksu’ya, müziği ve düzenlemesi Mithat Can Özer’e ait olan şarkının klibi tamamen yapay zekâ ile hazırlandı. Sadece bir adet gerçek görüntü içeren klibin yönetmenliğini Amon Blaze üstlendi.