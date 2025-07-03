Shakira'nın tıbbi kayıtlarını sızdıran kliniğe para cezası

Grammy ödüllü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, şubat ayında Peru'nun başkenti Lima'da vereceği konserini, karın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı için iptal etmek zorunda kalmıştı. 48 yaşındaki şarkıcı, iptalden iki gün sonra konser için sahnedeydi.

Kısa süreli hastaneye yatışının ardından Shakira'nın tıbbi raporu, sosyal medyada yayınlanmış ve bu durum, hayranları arasında öfkeye neden olmasının yanı sıra resmi bir soruşturmaya da yol açmıştı.

Perulu klinik, Shakira'nın tıbbi kayıtlarının sızdırılması nedeniyle 190 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Şarkıcının tedavi gördüğü Delgado Auna adlı klinik, tıbbi kayıtların sosyal medyaya yayıldığı dönemde, "davranış kurallarımızın ve kişisel veri işlemeyi yöneten yönetmeliklerimizin ciddi bir etik ihlali söz konusu" açıklaması yaparak, konu hakkında kendi içinde araştırma yürüttüğünü belirtmişti.