Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Shakira'nın tıbbi kayıtlarını sızdıran kliniğe para cezası - magazin haberleri

        Shakira'nın tıbbi kayıtlarını sızdıran kliniğe para cezası

        Peru'da Shakira'nın tıbbi kayıtlarını sızdıran özel sağlık kliniğine 190 bin dolar ceza verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıtları sızdıran kliniğe para cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Grammy ödüllü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, şubat ayında Peru'nun başkenti Lima'da vereceği konserini, karın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı için iptal etmek zorunda kalmıştı. 48 yaşındaki şarkıcı, iptalden iki gün sonra konser için sahnedeydi.

        Kısa süreli hastaneye yatışının ardından Shakira'nın tıbbi raporu, sosyal medyada yayınlanmış ve bu durum, hayranları arasında öfkeye neden olmasının yanı sıra resmi bir soruşturmaya da yol açmıştı.

        Perulu klinik, Shakira'nın tıbbi kayıtlarının sızdırılması nedeniyle 190 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

        Şarkıcının tedavi gördüğü Delgado Auna adlı klinik, tıbbi kayıtların sosyal medyaya yayıldığı dönemde, "davranış kurallarımızın ve kişisel veri işlemeyi yöneten yönetmeliklerimizin ciddi bir etik ihlali söz konusu" açıklaması yaparak, konu hakkında kendi içinde araştırma yürüttüğünü belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Shakira
        #peru
        #hastane
        #ceza
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!