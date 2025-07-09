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        Haberler Bilgi Yaşam SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 10 TEMMUZ 2025! Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

        Sigara zammı son durum:10 Temmuz Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

        Sigara zammı ile ilgili güncel bilgiler takip konusu olmayı sürdürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt, içki ve tütünde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu. Tütün kullanıcısı sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt ararken ÖTV güncellemesi sonrası bazı sigara grupları zamlı fiyatlarını duyurdu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla güncel sigara fiyatlarını açıkladı. Peki,en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 09:39 Güncelleme: 10.07.2025 - 00:55
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        Sigara fiyatları güncel liste 10 Temmuz Perşembe günü gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada; binlerce vatandaş sigaraya zam mı geldi, sigaraya zam geldi mi şeklindeki sorulara yanıt ararken sigara fiyatları güncel liste ile en ucuz ve en pahalı markalar da belli olmuştu. Peki; 10 Temmuz Sigaraya zammı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara zammı ile ilgili son bilgiler.

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        SİGARAYA ZAM MI GELDİ, HANGİ SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ?

        9 Temmuz’da sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla JTİ sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

        ZAMLI SİGARA FİYATLARI

        Yeni zamlı fiyat listesine göre JTİ grubun en pahalı sigarası 94 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 85 TL oldu.

        SİGARAYA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

        Zamlı fiyatlar 9 Temmuz'dan itibaren geçerli oldu.

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        ÖTV ARTIŞI FİYATLARA YANSIDI

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde uygulanan ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 oranında zam yapıldığını duyurdu.

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