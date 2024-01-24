Siirt'te ambulans uçak, 40 günlük bebek için havalandı
SİİRT'tekalp yetmezliği tanısı konulan 40 günlük M.H. adlı erkek bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.
SİİRT'tekalp yetmezliği tanısı konulan 40 günlük M.H. adlı erkek bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.
Kentte 40 gün önce dünyaya gelen M.H. adlı bebeğin yapılan kontrolünde kalp yetmezliği tanısı konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Talep üzerine Sağlık Bakanlığı'nca Siirt'e ambulans uçak gönderildi. Siirt Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne nakledilip, tedaviye alındı.
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