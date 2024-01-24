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        Siirt'te ambulans uçak, 40 günlük bebek için havalandı

        SİİRT'tekalp yetmezliği tanısı konulan 40 günlük M.H. adlı erkek bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:10
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        Siirt'te ambulans uçak, 40 günlük bebek için havalandı
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        SİİRT'tekalp yetmezliği tanısı konulan 40 günlük M.H. adlı erkek bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

        Kentte 40 gün önce dünyaya gelen M.H. adlı bebeğin yapılan kontrolünde kalp yetmezliği tanısı konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Talep üzerine Sağlık Bakanlığı'nca Siirt'e ambulans uçak gönderildi. Siirt Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne nakledilip, tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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