Siirt'te kafede alev alan fritözden çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te bir kafede fritözden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna ait kafedeki fritöz, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine sevk edilen Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü, fritözü dışarı çıkardı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı işletmede hasar oluştu.

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