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        Siirt'te kafede alev alan fritözden çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te bir kafede fritözden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:34
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        Siirt'te kafede alev alan fritözden çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'te bir kafede fritözden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna ait kafedeki fritöz, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine sevk edilen Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü, fritözü dışarı çıkardı.

        Soğutma çalışmalarının yapıldığı işletmede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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