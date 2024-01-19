Siirt merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Siirt merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri koordinasyonunda örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve kod adı kullandığı tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Siirt ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.