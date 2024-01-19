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        Siirt merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Siirt merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:19
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        Siirt merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Siirt merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri koordinasyonunda örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve kod adı kullandığı tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Siirt ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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