Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli araç durduruldu.

Araçta bulunan 3 şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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