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        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:52 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:56
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        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli araç durduruldu.

        Araçta bulunan 3 şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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