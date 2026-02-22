Canlı
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te arama kurtarma ekipleri iftarda buluştu

        Siirt'te arama kurtarma ekiplerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 22.02.2026 - 21:53
        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Siirt İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma Birimi tarafından bir kafede düzenlenen programa, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı.

        Siirt İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma Birimi ekip lideri Özgür Ögetürk, programda yaptığı konuşmada, organizasyonun kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve olası afetlere karşı ortak hareket kabiliyetinin artırılması açısından önemli bir buluşma olduğunu belirtti.

        Ögetürk, dayanışmanın afet anlarında can kayıplarının önlenmesinde kritik rol oynadığını vurgulayarak, kentte görev yapan arama kurtarma ekipleri arasındaki birlik ve beraberliği daha da geliştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

        Program, edilen duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

