        Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı.

        Giriş: 21.02.2026 - 17:15 Güncelleme: 21.02.2026 - 17:15
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı.

        Bakırhan, Siirt'te bir düğün salonunda düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" etkinliğinde, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora değindi.

        Komisyonda arkadaşlarıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakırhan, "Raporda aslında demokratikleşme, hak ve hukuk anlamında çok önemli başlıklar var. O başlıklar doğru bir şekilde hayata geçirilirse, o başlıklar demokratik bir akılla yorumlanacaksa, o başlıklara uygun adımlar atılacaksa emin olun Türkiye nefes alacak, demokrasi kazanacak. Biz o raporun olumluluklarını da söyledik ama itirazlarımızı da yaptık." dedi.

        DEM Parti'nin bu süreçte nerede durduğuna ilişkin sorularla karşılaştıklarını belirten Bakırhan, partilerinin demokrasinin ve sürecin yanında olduğunu, süreci desteklediğini söyledi.

        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'ın da katıldığı etkinlik, daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

