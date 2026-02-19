Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te çocuklar için "Ramazan Sokağı" ile "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

        Siirt'te çocuklara ramazan ayının atmosferini yaşatmak için "Ramazan Sokağı" ve "tekne orucu" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:25 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te çocuklar için "Ramazan Sokağı" ile "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te çocuklara ramazan ayının atmosferini yaşatmak için "Ramazan Sokağı" ve "tekne orucu" etkinliği yapıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla illere gönderilen yazı kapsamında Mehmetçik İlkokulu'nda da öğrenciler için etkinlikler düzenlendi.

        Öğrenciler, öğretmenleriyle "Ramazan Sokağı" diye adlandırılan koridora ramazana özgü motif ve figürler yerleştirdi.

        Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, ramazan davulu çalıp ilahiler söyledi, maniler okudu.

        Programda, "tekne orucu" tutan öğrencilere oruçlarını açmaları için çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Okul müdürü Selami Eroğlan, gazetecilere, etkinliğe yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

        Etkinliğin ramazan ayının değerlerinin öğrencilere hatırlatılması ve onlara yaşatılması amacıyla düzenlendiğini ifade eden Eroğlan, "Burada öğrenciler ramazan manilerinden ve ilahilerden oluşan güzel bir etkinlik yaptı. Velilerimiz de tekne orucu için evlerinde hazırlayıp getirdikleri yemekleri öğrencilere ikram etti." dedi.

        Öğrencilerden Ayşegül Eroğlan da ramazanın ilk gününde gerçekleştirdikleri etkinliğin çok güzel olduğunu ve bu anı unutmayacağını dile getirdi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        Uzman diyetisyenden iftar ve sahur arasında 2 litre su tüketimi önerisi
        Uzman diyetisyenden iftar ve sahur arasında 2 litre su tüketimi önerisi
        Siirt'te Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
        Siirt'te Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
        Siirt'te otomobilde 31 kilo metamfetamin ele geçirildi: 4 tutuklama
        Siirt'te otomobilde 31 kilo metamfetamin ele geçirildi: 4 tutuklama
        Siirt'te Yerel Kalkınma Hamlesi Programı tanıtıldı
        Siirt'te Yerel Kalkınma Hamlesi Programı tanıtıldı
        Aracın aks ve şaftında 5 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Aracın aks ve şaftında 5 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Siirt'te ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı
        Siirt'te ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı