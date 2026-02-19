Siirt'te çocuklar için "Ramazan Sokağı" ile "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

Siirt'te çocuklara ramazan ayının atmosferini yaşatmak için "Ramazan Sokağı" ve "tekne orucu" etkinliği yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla illere gönderilen yazı kapsamında Mehmetçik İlkokulu'nda da öğrenciler için etkinlikler düzenlendi.



Öğrenciler, öğretmenleriyle "Ramazan Sokağı" diye adlandırılan koridora ramazana özgü motif ve figürler yerleştirdi.



Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, ramazan davulu çalıp ilahiler söyledi, maniler okudu.



Programda, "tekne orucu" tutan öğrencilere oruçlarını açmaları için çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Okul müdürü Selami Eroğlan, gazetecilere, etkinliğe yoğun bir katılım olduğunu söyledi.



Etkinliğin ramazan ayının değerlerinin öğrencilere hatırlatılması ve onlara yaşatılması amacıyla düzenlendiğini ifade eden Eroğlan, "Burada öğrenciler ramazan manilerinden ve ilahilerden oluşan güzel bir etkinlik yaptı. Velilerimiz de tekne orucu için evlerinde hazırlayıp getirdikleri yemekleri öğrencilere ikram etti." dedi.



Öğrencilerden Ayşegül Eroğlan da ramazanın ilk gününde gerçekleştirdikleri etkinliğin çok güzel olduğunu ve bu anı unutmayacağını dile getirdi.



Programa, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

