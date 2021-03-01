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Siirt'teki silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 İHA

Siirt'teki silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi
Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ölü (2)
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 DHA

Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ölü (2)
Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı Sağlık görevlileri, kalbi duran 2 kişiyi ilk müdahale ile hayata döndürdü
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı Sağlık görevlileri, kalbi duran 2 kişiyi ilk müdahale ile hayata döndürdü
Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı/ Ek fotoğraflar
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 DHA

Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı/ Ek fotoğraflar
Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 DHA

Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı
Siirt’te bir kişi, belinden çıkardığı silahla sokak ortasında 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybetti.
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Siirt’te bir kişi, belinden çıkardığı silahla sokak ortasında 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybetti.
50 yıl sonra yola kavuştular Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyü yolu, parke taşı ile döşendi Yolları 50 yıl sonra yapılan köylüler, çamur deryasından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı
01 Mart 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

50 yıl sonra yola kavuştular Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyü yolu, parke taşı ile döşendi Yolları 50 yıl sonra yapılan köylüler, çamur deryasından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı
Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
28 Şubat 2021 Pazar, 20:00 İHA

Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
Siirt fıstığında fiyat düşüşü; satıcı da tüketici de memnun
27 Şubat 2021 Cumartesi, 10:00 DHA

Siirt fıstığında fiyat düşüşü; satıcı da tüketici de memnun
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Gara şehidi Süleyman Sungur'un ailesine şehadet belgesi verildi
26 Şubat 2021 Cuma, 16:00 İHA

Gara şehidi Süleyman Sungur'un ailesine şehadet belgesi verildi
Devlet destek verdi, Siirt'te çinko izabe tesisinin yapımına başlandı 3 bin kişiyi istihdam etmesi beklenen tesis, ülke ekonomisine yılda 250 milyon dolarlık katkı sağlayacak
26 Şubat 2021 Cuma, 12:00 İHA

Devlet destek verdi, Siirt'te çinko izabe tesisinin yapımına başlandı 3 bin kişiyi istihdam etmesi beklenen tesis, ülke ekonomisine yılda 250 milyon dolarlık katkı sağlayacak
Siirt'te Güres Caddesi yenileniyor
25 Şubat 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Siirt'te Güres Caddesi yenileniyor
Güney Hacıbektaşoğlu, kurslarda incelemelerde bulundu
25 Şubat 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Güney Hacıbektaşoğlu, kurslarda incelemelerde bulundu
Musa Orhan davası 21 Haziran’a ertelendi
25 Şubat 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Musa Orhan davası 21 Haziran’a ertelendi
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan, susma hakkını kullandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 15:00 DHA

Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan, susma hakkını kullandı
Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
24 Şubat 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Siirt’te 725 nüfuslu köyde herkes aynı soy adını taşıyor Soyadları 'Yeşilyurt' olan Aksöğüt köylüleri, borç ve kargo işlemi sırasında yaşanan sorunu babalarının ismini öne koyarak gideriyor
24 Şubat 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Siirt’te 725 nüfuslu köyde herkes aynı soy adını taşıyor Soyadları 'Yeşilyurt' olan Aksöğüt köylüleri, borç ve kargo işlemi sırasında yaşanan sorunu babalarının ismini öne koyarak gideriyor
Siirt'te kar ve tipi çocukları eğitimden alıkoyamadı Köy okullarında eğitim gören çocuklar, kar ve tipiye rağmen tarım aracına binerek okulların yolunu tuttu
24 Şubat 2021 Çarşamba, 15:00 İHA

Siirt'te kar ve tipi çocukları eğitimden alıkoyamadı Köy okullarında eğitim gören çocuklar, kar ve tipiye rağmen tarım aracına binerek okulların yolunu tuttu
Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
23 Şubat 2021 Salı, 19:00 DHA

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon
23 Şubat 2021 Salı, 18:00 İHA

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu
23 Şubat 2021 Salı, 17:00 İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu
Siirt Belediyesinde kurslar başladı
23 Şubat 2021 Salı, 13:00 İHA

Siirt Belediyesinde kurslar başladı
Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar köylüleri tedirgin etti
23 Şubat 2021 Salı, 11:00 İHA

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar köylüleri tedirgin etti
Siirt'te belediye personeline yangın eğitimi verildi
22 Şubat 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

Siirt'te belediye personeline yangın eğitimi verildi
Duyarlı sürücünün tavrı, koyun ve yavrusunu telef olmaktan kurtardı
22 Şubat 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

Duyarlı sürücünün tavrı, koyun ve yavrusunu telef olmaktan kurtardı