AK Partili Özturan ve Mavi'den hane ziyaretleri

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ile İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, ramazan ayı dolayısıyla hane ziyaretlerinde bulunuyor.





AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özturan ve Mavi beraberindeki partililerle ramazan ayı kapsamında ziyarette bulundukları mahallelerde hane ziyaretleri gerçekleştiriyor.





Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Özturan ve Mavi, görüşmelerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanıyor.



Özturan ve Mavi, davet edildikleri hanelerde de iftarda konuk oluyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Özturan, ramazan ayının birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.





Mavi ise Ulus, Barış, Çal ve Sakarya mahallelerinde ziyaretlerini tamamladıklarını, her gün 30 haneyi ziyaret ettiklerini belirtti.





Mavi, mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

