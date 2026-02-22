Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        AK Partili Özturan ve Mavi'den hane ziyaretleri

        AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ile İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, ramazan ayı dolayısıyla hane ziyaretlerinde bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 23:37 Güncelleme:
        AK Partili Özturan ve Mavi'den hane ziyaretleri

        AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ile İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, ramazan ayı dolayısıyla hane ziyaretlerinde bulunuyor.


        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özturan ve Mavi beraberindeki partililerle ramazan ayı kapsamında ziyarette bulundukları mahallelerde hane ziyaretleri gerçekleştiriyor.


        Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Özturan ve Mavi, görüşmelerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanıyor.

        Özturan ve Mavi, davet edildikleri hanelerde de iftarda konuk oluyor.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özturan, ramazan ayının birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.


        Mavi ise Ulus, Barış, Çal ve Sakarya mahallelerinde ziyaretlerini tamamladıklarını, her gün 30 haneyi ziyaret ettiklerini belirtti.


        Mavi, mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?

        Benzer Haberler

        Siirt'te parkların eskiyen tabelalarının değiştirilmesine ilişkin açıklama
        Siirt'te parkların eskiyen tabelalarının değiştirilmesine ilişkin açıklama
        Siirt'te arama kurtarma ekipleri iftarda buluştu
        Siirt'te arama kurtarma ekipleri iftarda buluştu
        Siirt'te domuz sürüsü görüntülendi
        Siirt'te domuz sürüsü görüntülendi
        Siirt'te silahla oynayan kişi kazara kendini vurdu
        Siirt'te silahla oynayan kişi kazara kendini vurdu
        Kurtalan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
        Kurtalan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı