Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt'te zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için, özellikle kar örtüsünün çok olduğu alanlarda yemleme çalışması yapıldı.

        Yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram buğday, arpa, mısır, yemek artığı, 350 kilogram pazar artığı ekmek bırakıldı.

        Çalışma yapılan alanlar fotokapan ile izlenerek çalışmaların hedefine ulaşıp ulaşmadığı kontrol ediliyor.

        Ayrıca yemleme yapılan alanlarda toplanan hayvanların, diğer hayvanlar tarafından avlanmalarının engellenmesi amacıyla bu alanlarda koruma çalışmalarına ağırlık veriliyor.

        Uygulama sayesinde, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının köylere inmesi de engelleniyor.

        Ekipler ayrıca, kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünün dağlık alanlarına da buğday, yemek artığı ve sebze bıraktı. Buradaki çalışmaya köy halkı da gönüllü olarak katıldı.

        Maden köyü sakinlerinden Cahit Ant, AA muhabirine, yaban hayvanlarına yönelik çalışmalarla doğanın korunmasını sağladıklarını söyledi.

        Yüksek rakımlı bölgelerde kış şartlarının yaban hayvanları için zor geçtiğini belirten Ant, hayvanların yerleşim yerlerinden uzak kalmasını sağlamak için yapılan bu tür çalışmalara gönüllü olarak katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Siirt'te 3 kişinin öldüğü maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırland...
        Siirt'te 3 kişinin öldüğü maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırland...
        Siirt'te çaya düşen otomobilin sürücüsü vinç yardımıyla kurtarıldı
        Siirt'te çaya düşen otomobilin sürücüsü vinç yardımıyla kurtarıldı
        Bitlis Çayı'na uçan sürücü, otomobilinin üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi
        Bitlis Çayı'na uçan sürücü, otomobilinin üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi
        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Siirt'te polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı
        GÜNCELLEME - Siirt'te polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı
        Siirt'te şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlardan teröre tepki
        Siirt'te şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlardan teröre tepki