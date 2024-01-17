Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt'te zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için, özellikle kar örtüsünün çok olduğu alanlarda yemleme çalışması yapıldı.

Yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram buğday, arpa, mısır, yemek artığı, 350 kilogram pazar artığı ekmek bırakıldı.

Çalışma yapılan alanlar fotokapan ile izlenerek çalışmaların hedefine ulaşıp ulaşmadığı kontrol ediliyor.

Ayrıca yemleme yapılan alanlarda toplanan hayvanların, diğer hayvanlar tarafından avlanmalarının engellenmesi amacıyla bu alanlarda koruma çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Uygulama sayesinde, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının köylere inmesi de engelleniyor.

Ekipler ayrıca, kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünün dağlık alanlarına da buğday, yemek artığı ve sebze bıraktı. Buradaki çalışmaya köy halkı da gönüllü olarak katıldı.

Maden köyü sakinlerinden Cahit Ant, AA muhabirine, yaban hayvanlarına yönelik çalışmalarla doğanın korunmasını sağladıklarını söyledi.

Yüksek rakımlı bölgelerde kış şartlarının yaban hayvanları için zor geçtiğini belirten Ant, hayvanların yerleşim yerlerinden uzak kalmasını sağlamak için yapılan bu tür çalışmalara gönüllü olarak katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.