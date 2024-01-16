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        Siirt'te çaya düşen otomobilin sürücüsü vinç yardımıyla kurtarıldı

        Siirt'in Baykan ilçesinde çaya düşen otomobilin sürücüsü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 23:25 Güncelleme: 16.01.2024 - 23:32
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        Siirt'te çaya düşen otomobilin sürücüsü vinç yardımıyla kurtarıldı
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        Siirt'in Baykan ilçesinde çaya düşen otomobilin sürücüsü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        H.O'nun (34) idaresindeki 06 DTC 980 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çaykaya köyü mevkisinde Bitlis Çayı'na düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Aracıyla çayda mahsur kalan H.O, AFAD personelince vinç yardımıyla kurtarıldı.

        Hafif yaralanan sürücü, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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