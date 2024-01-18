Siirt'te 2023 yılında 1 milyon 203 bin 321 ayakta tedavi gördü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2023 yılında 1 milyon 203 bin 321 ayakta tedavi gördü.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2023 yılında 1 milyon 203 bin 321 ayakta tedavi gördü.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Kaynak, yaptığı açıklamada, 2023 yılında yapılan muayene, yatan hasta, doğum ve ameliyat istatistiklerini açıkladı.

Hastanede 1 milyon 203 bin 321 kişinin ayakta tedavi gördüğünü bildiren Kaynak, 31 bin 412 hastanın yatarak tedavi gördüğünü, 1119 hastaya başarıyla anjiyo işleminin yapıldığını, 411 hastanın A grubu, 5 bin 350 hastanın B grubu, 7 bin 113 hastanın C grubu ameliyatlar olmak üzere toplam 12 bin 874 hastaya ağır ve orta derece zorlukta ameliyatlar yapıldığını bildirdi.

Acil serviste 476 bin 387 hastanın ayakta tedavi gördüğünü, 726 bin 934 hastanın ise polikliniklerde ayaktan tedavi gördüğünü aktaran Kaynak, 2 bin 156 hastanın normal doğum, 1555 hastanın sezaryen doğum olmak üzere toplam 3 bin 711 hastanın canlı doğum yaptığını ifade etti.

Görüntüleme merkezinde 40 bin 761 hastanın MR'ı, 50 bin 118 hastaya bilgisayarlı tomografi filmi çekildiğini, 1052 hastanın kemoterapi biriminde, 494 hastanın yanık ünitesinde, 351 hastanın palyatif servisinde tedavi gördüğünü anlatan Kaynak, 268 bin 798 hastanın Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS/Alo 182) randevu alarak polikliniklerde muayene olduğunu kaydetti.

Evde sağlık hizmetleri biriminde 2 bin 969 kayıtlı hastaya evlerinde 8 bin 245 defa ziyaret edilip sağlık hizmeti verildiğini belirten Kaynak, şöyle devam etti:

"Hastanemiz bünyesinde görev yapan doktor, hemşire, ebe ve diğer yardımcı sağlık personeli, 7 gün 24 saat esasına göre sağlık hizmeti verebilmek için özverili, gayretli ve yoğun bir tempoda çalışmaktadır. Fedakarca ve özveri içinde poliklinik ve sağlık hizmeti veren hastanemiz yönetimine, doktor, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personellerine, ayrıca böylesine yoğun bir çalışma ortamında sağlık çalışanlarına yardımcı olmak sureti ile gösterdikleri anlayış, hoşgörü için de hasta ve hasta yakınlarına teşekkür ediyorum."