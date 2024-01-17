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        Siirt'te 3 kişinin öldüğü maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı

        FECRİ BARLIK - Siirt'in Şirvan ilçesinde geçen yıl özel bir bakır madeninde 2 mühendis ve 1 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:01
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        Siirt'te 3 kişinin öldüğü maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı
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        FECRİ BARLIK - Siirt'in Şirvan ilçesinde geçen yıl özel bir bakır madeninde 2 mühendis ve 1 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı.

        Şirvan'ın Maden köyünde özel bir bakır madeninde 23 Kasım 2023'te meydana gelen, maden mühendisleri Zekayi Can Çalık (32) ve Emre Gökduman (24) ile maden işçisi Orhan Gültekin'in (26) hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı kazaya ilişkin Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

        İş güvenliği uzmanı ile jeoloji ve maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı 40 sayfalık rapor, Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

        Raporda, keşif esnasında tespit edilen hususlar, dosya üzerindeki incelemeler, kazanın muhtemel nedenleri ve kaza nedenlerinin incelenmesiyle ilgili bulgu ve tespitlere yer verildi.

        Olay yerinde yapılan incelemede kazanın 270 metre derinlikte meydana geldiği belirtilen raporda, işletmede 3 vardiya şeklinde çalışıldığı, her vardiyadaki çalışmaların en az iki "daimi nezaretçi" sıfatını taşıyan vardiya amiri pozisyondaki teknik elemanların gözetiminde, sevk ve idaresinde yapıldığı ifade edildi.

        - "İş makinesi operatörünün davranışının tahkimat yönergesine uygun olduğu belirlendi"

        Raporda, olay mahallinde çalışan iş makinesi operatörünün tehlikeli bir durumun olduğunu fark ederek, yetkili olan ve yaşamını yitiren maden mühendislerini telsizle olay yerine çağırdığı belirtilerek, yapılan kontroller ve çalışma esnasında söz konusu hadisenin meydana geldiği kaydedildi.

        Olay mahalli olan 1030 kotunda rutin tahkimat işlemlerinin yapıldığı, herhangi bir maden çıkarma faaliyetinin olmadığı ifade edilen raporda, tahkimatı zarar görmüş bölgeyi daha güvenli hale getirmek için yapılan çalışmalar esnasında olayın yaşandığının anlaşıldığı belirtildi.

        Raporda, şunlar kaydedildi:

        "Olayın gece vardiyasında gerçekleştiği, göçük neticesinde vefat eden Zekayi Can Çalık ve Emre Gökduman'ın daimi nezaretçi sıfatını taşıyan vardiya amiri pozisyondaki maden mühendisi, teknik elemanlar olduğu anlaşılmıştır. Olay öncesi iş makinesi operatörünün, yapılan çalışmanın tehlike arz ettiği bu nedenle vardiya amiri pozisyondaki maden mühendisleri Çalık ve Gökduman'ı olay mahalline davet ettiği, operatörün bu davranışının tahkimat yönergesine uygun olduğu belirlenmiştir. Olay mahalline gelen vardiya amiri Çalık ve Gökduman'ın tahkimatı tamamlanmamış alana geldiği, aynı zamanda çalışan iş makinesi kırıcıya yakın noktada durduğu ve kırıcının çalışmasıyla oluşan titreşim nedeniyle galerinin sol üst tarafındaki oluşan kavlakların 3 kişinin üzerine düşerek vefatlarına sebep olduğu anlaşılmış ve gözlemlenmiştir. İş makinesiyle tahkimat çalışması sırasında galerinin sol yan tarafında bulunan yüksek derecede manyetit minerali içeren kırıklı ve altere olmuş volkanik anakayaç kütlesiyle tahkimat için kullanılan emniyet betonunun akması neticesinde Çalık, Gökduman ve Gültekin'in akan kayaçlar altında kaldığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği anlaşıldı."

        Olayın bir iş kazası olduğu belirtilen raporda, hayatını kaybedenlerin ve kazazedelerin durmaması gereken tehlikeli ve tahkimatı tamamlanmamış alanda oldukları ve bu sebeple "Risk Değerlendirme Raporu"nun ilgili maddelerine uygun davranmadıklarının anlaşıldığı belirtildi.

        Raporda, "Vardiya amirleri maden mühendisleri Zekayi Can Çalık ve Emre Gökduman'ın bu kapsamdaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ve yaşanan olayda asli kusurlu oldukları, yaşanan ölümlü kaza olayında başka da bir kimsenin ihmali olmadığı görüş ve kanaatinde olduğumuzu belirtiriz." ifadelerine yer verildi.

        Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde 23 Kasım 2023'te meydana gelen kazada maden mühendisleri Zekayi Can Çalık (32) ve Emre Gökduman (24) ile maden işçisi Orhan Gültekin (26) hayatını kaybetmiş, 2 işçi yaralanmıştı.

        Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında maden mühendisi Y.K, iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A. gözaltına alınmış, savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 kişi, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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