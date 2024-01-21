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        İYİ Parti heyeti, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu başkanlığındaki heyet, Siirt'te ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:09 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:45
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        İYİ Parti heyeti, Siirt'te ziyaretlerde bulundu
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        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu başkanlığındaki heyet, Siirt'te ziyaretler gerçekleştirdi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki partililerle Siirt'e gelen Kavuncu, İYİ Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Burada partililerle bir araya gelen Kavuncu daha sonra Aydınlar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        Kavuncu, bir restoranda düzenlenen "İYİ Parti Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında parti yetkililerinin teşkilat ve halkla bir araya gelmeyi sürdürdüğünü söyledi.

        31 Mart'ta önemli bir seçime gidileceğini belirten Kavuncu, "Türkiye'de yapılan referandumun ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girdi. Bunun değişmesi gerektiğini söyledik. Bu yapı, ittifakları da mecbur kılıyor." dedi.

        Kavuncu, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, Millet İttifakı'nda yer aldıklarını anımsatarak, arzu ettikleri neticeye ulaşamadıklarını aktardı.

        İYİ Parti olarak yaptıkları değerlendirmede, yerel seçimlerde her il ve ilçede kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarını anlatan Kavuncu, "Parti olarak hür ve müstakil bir şekilde hareket etme kararı aldık. Bu da beraberinde ciddi bir çabayı, özveriyi, fedakarlığı getiriyor. Aslında partimizin kuruluş dönemindeki ana yaklaşımı da buydu. Bugün de bu kararı aldık ve bu doğrultuda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

        Programa, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Bölge Koordinatör Yardımcısı Yunus Emre Seydanlıoğlu, GİK üyesi Veysel Güldoğan ve partililer katıldı.

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