Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı 7 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu Eruh-Şırnak kara yolu Birini Tepesi mevkisi ile Şirvan ilçesine bağlı Oya köyü bölgelerinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

- Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kapalı 2 köy yolunu açma çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan, Beytüşşebap ilçe merkezindeki kar kütleleri, belediye ekipleri tarafından kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.