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        Siirt'te çocuk kardiyoloji uzmanı Kum hasta kabule başladı

        Siirt'te çocuk kardiyoloji uzmanı Yunus Emre Kum hasta kabule başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:24
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        Siirt'te çocuk kardiyoloji uzmanı Kum hasta kabule başladı
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        Siirt'te çocuk kardiyoloji uzmanı Yunus Emre Kum hasta kabule başladı.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 113. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası neticesinde, asistanlığını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan çocuk kardiyoloji uzmanı Kum, hastaneye atandı.

        Kum, hasta kabule başladı.

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