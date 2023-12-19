Siirt'te çocuk kardiyoloji uzmanı Kum hasta kabule başladı
Siirt'te çocuk kardiyoloji uzmanı Yunus Emre Kum hasta kabule başladı.
Siirt'te çocuk kardiyoloji uzmanı Yunus Emre Kum hasta kabule başladı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 113. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası neticesinde, asistanlığını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan çocuk kardiyoloji uzmanı Kum, hastaneye atandı.
Kum, hasta kabule başladı.
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