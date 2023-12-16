Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Mardin'de hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş" Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Mardin'de hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Mardin'de hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Hazreti Süleyman Camisi önünde toplanan, aralarında öğrenci, sağlık çalışanı ve hekimlerin bulunduğu grup, Ulu Cami önüne kadar yürüdü.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ali Sav, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 ayı aşkın süredir hedef gözetmeksizin insanları katlettiğini, hastaneleri, okulları ve mülteci kamplarını bombaladığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ifade eden Sav, "Buradan tüm dünyadaki öğrenciler, sağlık çalışanları, hukukçular ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz." dedi.

- Siirt

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan, "Ben doktorum hedef değil" ve "Beyaz önlükler kana bulanmasın" yazılı döviz taşıyan grup, Güres Caddesi'ndeki Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

Dr. Muhammed Abdullah Varol, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını dile getirdi.

Katliamın bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini belirten Varol, "İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur." dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş ve basın açıklaması, Dr. Metin Demir'in okuduğu duanın ardından sona erdi.

- Elazığ

Elazığ'da İzzetpaşa Camisi önünde toplanan grup, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla giydikleri "kanlı" önlükler ve ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Prof. Dr. Yaşar Doğan, burada yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de başlayan saldırıların artık şiddetlenen çatışmalarla birlikte katliama dönüştüğünü kaydetti.

Bütün dünyanın gözü önünde soykırımın sürdüğünü belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Gazze'deki 35 hastaneden 26'sı şu anda hizmet dışı. Bu hastaneler aynı zamanda ülke içinde yerinden edilmiş binlerce kişiye de barınak sağlıyor. Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanelerin kapanması sonucu artık kuzeydeki yaralıları tahliye etmek imkansız halde, bunun yerine hastalar ölüme terk ediliyor."

Program, dua edilmesinin ardından son buldu.

- Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda toplanan grup, Filistin ve Türk bayraklarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Dr. Fethullah Kayan, "Gazze'deki siviller, çocuklar, kadınlar, meslektaşlarımız ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı.