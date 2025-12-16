Siirt'te kar yağışı nedeniyle Geçittepe yolu ulaşıma kapandı
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle Geçittepe kara yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdareden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkisini artıran kar nedeniyle Geçittepe grup köy yolu ulaşımı kapandı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması içinde çalışma başlattı.
