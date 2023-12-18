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        Siirt Üniversitesinde menengiç ile hazırlanan 13 ürün tanıtıldı

        Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından yöreye özgü menengiç (bıttım) ile üretilen kolonya, deterjan, şampuan ve parfümden oluşan 13 ürünün tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:37
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        Siirt Üniversitesinde menengiç ile hazırlanan 13 ürün tanıtıldı
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        Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından yöreye özgü menengiç (bıttım) ile üretilen kolonya, deterjan, şampuan ve parfümden oluşan 13 ürünün tanıtımı yapıldı.

        SİÜ merkez yerleşkesinde düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Siirt Üniversitesinin çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Kızılkaya, üniversite bünyesinde yöreye özgü bitkilerle bu tür ürünler üretilmesinin önemine değindi.

        Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak ise yerel ürünlerin sanayiye kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Üniversite sanayi işbirliğiyle menengiç bitkisinden 13 ürün elde edildiğini dile getiren Şındak, yurt dışına da ürün satışına başlandığını ifade etti.

        Şındak, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ile yerel tarımsal ve bitkisel ürünlerin sanayiye kazandırılması konusunda çok toplantılar yaptıklarını anlatarak, "Çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. Hayvancılık ve bitkisel ürünlerle ilgili ve bu ürünleri sanayiye kazandırma konusunda projelerimiz gelmeye devam edecek." dedi.

        AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile İslam tarihçisi ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın da birer konuşma yaptığı toplantıda, SİÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Baytar ürünlerle ilgili bilgiler verdi.

        Toplantıda ayrıca Libya'ya 25 ton sıvı temizlik ürünü, şampuan ve bıttım sabunu ihraç edildiği belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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