Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Siirt'in Baykan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:31 Güncelleme: 14.12.2023 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'in Baykan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Baykan ilçesi Ziyaret uygulama noktasında durdurulan şehirler arası otobüsün yolcusu A.S'nin üzerinde, 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        A.S'nin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda devam eden çalışma sonucu olayla ilişkisi tespit edilen ve uyuşturucuyu batı illerine sevk etmek için temin eden M.İ.P, İ.Z. ve S.Y. de operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.S, M.İ.P. ve İ.Z. tutuklandı, S.Y ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den Türkiye ziyareti açıklaması
        Putin'den Türkiye ziyareti açıklaması
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        İsveç'deki öğretmene uzaklaştırma
        İsveç'deki öğretmene uzaklaştırma
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!

        Benzer Haberler

        Siirt'te "Birlikte Güçlüyüz; Eğitim Çalıştayı" düzenlendi
        Siirt'te "Birlikte Güçlüyüz; Eğitim Çalıştayı" düzenlendi
        Doktoru darbeden psikiyatri hastası tutuklandı
        Doktoru darbeden psikiyatri hastası tutuklandı
        Siirt'te arıcılara yüzde 75 hibe ile kovan desteği sağlandı
        Siirt'te arıcılara yüzde 75 hibe ile kovan desteği sağlandı
        Siirt'te doktora fiziksel şiddet uygulayan kişi tutuklandı
        Siirt'te doktora fiziksel şiddet uygulayan kişi tutuklandı
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan görev başında hastasının şiddetine uğrayan dokto...
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan görev başında hastasının şiddetine uğrayan dokto...
        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü