8. Siirt Kitap Fuarını bir haftada 196 bin 754 kişi ziyaret etti 8. Siirt Kitap Fuarını bir haftada yaklaşık 196 bin 754 kişi ziyaret etti.

8. Siirt Kitap Fuarını bir haftada yaklaşık 196 bin 754 kişi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik ev sahipliğinde Siirt Belediyesinin desteğiyle bu yıl "Yüzyıllar boyu oku" sloganıyla düzenlenen fuarda 85 yayınevi ve 65 yazar bir hafta boyunca kitapseverlerle bir araya geldi.

Yaklaşık 196 bin 754 kişinin ziyaret ettiği fuarda yazarlar tarafından söyleşi, imza günü ve çocuklara yönelik çeşitli sanat etkinlikleri düzenlendi.

Sona eren fuarın kentin kültür, sanat ve edebiyat ile tanıtımına büyük katkı sağladığı belirtildi.