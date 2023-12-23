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        Türkiye Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları, Siirt'te yapıldı

        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları, Siirt'te gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:38
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        Türkiye Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları, Siirt'te yapıldı
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        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları, Siirt'te gerçekleştirildi.

        Siirt 3 Nolu Sentetik Saha yanında 14, 16 ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalara, 42 ilden 254'ü kız 507 sporcu katıldı.

        Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hava şartlarına rağmen organizasyona yoğun bir katılım sağlandığını belirtti.

        Yarışmaya 42 ilden sporcuların katıldığını aktaran Alpkılıç, şunları kaydetti:

        "Federasyon olarak bölgesel ligler yapmamızın nedeni, altyapıya verdiğimiz önemden kaynaklanıyor. İllerde daha büyük olimpiyat şampiyonları yetiştirmek, dünya arenasında olmamız için altyapıya önem vermemiz gerektiğini Bakan Osman Aşkın Bak da ifade ediyor. Bu yarışma, 14, 16 ve 18 yaş kategorilerindeki sporcuların ileride daha iyi seviyeye gelmesi için yapılan müsabakaların final sonucudur. Daha önce bölgesel ve yarı final olarak birçok yarışma düzenledik. Bu tür organizasyonların devamı gelecek."

        Türkiye Atletizm Federasyonu Bölge Koordinatörü ve eski milli takım sporcusu Kemal Koyuncu da emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'de krosun gelişiminin arttığını ve bu tür yarışmalarla ileride çok başarılı olabilecek çocukları tespit etme imkanı bulduklarını kaydetti.

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