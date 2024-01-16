Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Siirt'in Baykan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Siirt'in Baykan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ziyaret Uygulama Noktası'nda S.F. ve M.Ş'nin bulunduğu araçta yaptığı kontrolde 8 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında S.F'nin Van'da ikamet ettiği adreste yapılan aramada da 1 kilo 35 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F. tutuklandı, M.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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