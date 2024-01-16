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        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Siirt'in Baykan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:53
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        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Siirt'in Baykan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ziyaret Uygulama Noktası'nda S.F. ve M.Ş'nin bulunduğu araçta yaptığı kontrolde 8 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında S.F'nin Van'da ikamet ettiği adreste yapılan aramada da 1 kilo 35 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F. tutuklandı, M.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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