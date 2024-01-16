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        Bitlis Çayı'na uçan sürücü, otomobilinin üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi

        SİİRT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Bitlis Çayı'na uçtu. Çayın ortasında mahsur kalan ve otomobilinin üzerine çıkarak tutunan sürücü Hakan Erol (34), vinç yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 23:05 Güncelleme: 16.01.2024 - 23:10
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        Bitlis Çayı'na uçan sürücü, otomobilinin üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi
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        SİİRT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Bitlis Çayı'na uçtu. Çayın ortasında mahsur kalan ve otomobilinin üzerine çıkarak tutunan sürücü Hakan Erol (34), vinç yardımıyla kurtarıldı.

        Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Baykan karayolu, Çaykaya köyü mevkisinde meydana geldi. Hakan Erol yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Bitlis Çayı'na uçtu. Çaya uçan otomobilin sürücüsü, Hakan Erol suda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Otomobilinin üzerine çıkan ve tutunan sürücü, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla beline bağlanan halat yardımıyla vinçle çekilerek kurtarıldı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Erol´un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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