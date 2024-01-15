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        Siirt'te bir kişi evinde ölü bulundu

        Siirt'te 59 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:34
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        Siirt'te bir kişi evinde ölü bulundu
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        Siirt'te 59 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde ikamet eden Turan Danış'ın işe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları durumu yakınlarına bildirdi.

        Söz konusu adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler Danış'ı hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Danış'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Turan Danış'ın İl Özel İdaresinde görev yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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