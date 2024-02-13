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        Siirt'te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

        SİİRT'te terör örgütü üyesi suçlamasıyla aranan M.E., saklandığı adreste sahte kimlikle yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:30
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        Siirt'te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
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        SİİRT'te terör örgütü üyesi suçlamasıyla aranan M.E., saklandığı adreste sahte kimlikle yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'PKK/KCK ve YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.E.'nin saklandığı adresi tespit etti. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. M.E. sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan M.E. işlemleri sonrası tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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