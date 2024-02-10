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        AK Parti'li Zeybekci, partisinin Siirt aday tanıtım toplantısında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Biz hizmet etmeyi hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Bizim genetiğimizde, öğretimizde, duamızda bu var. Aramızdaki fark da budur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 19:01 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:23
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        AK Parti'li Zeybekci, partisinin Siirt aday tanıtım toplantısında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Biz hizmet etmeyi hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Bizim genetiğimizde, öğretimizde, duamızda bu var. Aramızdaki fark da budur." dedi.

        Zeybekci, Siirt Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kentte bütün belediyeleri almak için herkesin el birliğiyle çalışacağını söyledi.

        AK Parti olarak amaçlarının bu millete hizmet etmek olduğunu belirten Zeybekci,"Biz hizmet etmeyi hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Bizim genetiğimizde, öğretimizde, duamızda bu var. Aramızdaki fark da budur. Onların fıtratına aykırıdır hizmetkar olmak, hizmet etmek. Onlar bu milleti idare ederler. Onlar bu millete, 'çarıklı, 'göbeğini kaşıyan adam', 'bu milletin dağdaki çobanıyla benim oyum bir mi olacak?' derler." ifadelerini kullandı.

        Kent merkezi, 6 ilçe ve 5 belde belediyesini aslanlar gibi kazanacaklarını ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

        "Cumhur İttifakı ve Ak Parti olarak Türkiye'nin 81 şehrinde, dün Hakkari'deydik, Şırnak'taydık. Sabah Batman'daydık. Türkiye'nin tüm şehirlerinde, köylerinde, mahallerinde, mezralarında, sanayi sitelerinde, iş yerlerinde, esnafında başı dik alnı açık şöyle gerile gerile dolaşacak bir siyasi parti vardır. O da AK Parti, Cumhur İttifakı ve MHP'lilerdir. Çünkü biz hizmet ettik. 20 yılda yaptığımıza bir bakalım Allah aşkına. Bizim başımız dik olmayacak da kimin olacak. Biz gururlanmayacağız da kim gururlanacak. Marifet iltifata tabidir. Bunun için anlatacak çok şeyimiz var. Hastanelerinden, yollarından havaalanından, üniversitelerinden, refahından, her şeyinden..."

        Ülkenin son zamanlarda zor badirelerden geçtiğini kaydeden Zeybekci, şunları söyledi:

        "Biz Türkiye’yi 20 yılda Dünya Bankasının raporuna göre satın alma gücüne göre dünyanın 11. büyük ekonomisi yaptık. Bütün samimiyetimizle söylüyoruz. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmayan sağlık sistemi Türkiye’de var. Dünyanın en büyük afetlerinden birini geçirdik, 6 Şubat depremlerinin altında Türkiye Cumhuriyeti devleti AK Parti'nin yönetimiyle başı dik şekilde kalkıyor. Allah'ın izniyle buraları daha güzel şekilde yapacağız."

        Programda, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç da konuşma yaptı.

        Toplantıda, AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarının ilçelerden Tillo'da İdham Aydın, Pervari'de Tayyar Özcan, Eruh'ta Cevher Çiftçi, Baykan'da Ekrem Erdem, Şirvan'da Necat Cellek ve Kurtalan'da Nevzat Karaatay olduğu açıklandı.

        Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Cenap Aşçı, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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