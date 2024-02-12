Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca'dan İl Emniyet Müdürü Öztürk'e ziyaret
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti.
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti.
Sarıca beraberinde Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit ile gerçekleştirdiği ziyarette Öztürk'e yeni görevinde başarı diledi.
Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sarıca ve Cirit'e teşekkür etti.
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