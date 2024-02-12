Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

STAT: RHG Enertürk Enerji Stadı

HAKEM: Kadir Sağlam

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Mondihome Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Jeanvier, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Eray, Cardoso, Boa Morte, Nazon

Beşiktaş: Mert, Zainutdinov, Necip, Worrall, Onur, Amartey, Gedson, Muci, Cenk, Muleka, Semih

2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takım 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.

Beşiktaşlı futbolcular, bu sezon ligde 4 maç siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu yapan Burak Yılmaz'a rakip... Teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından ilk teknik adamlık deneyimini Beşiktaş'ta yaşayan Burak Yılmaz, eski futbolcusu olduğu siyah-beyazlı ekipte 4'ü lig, 2'si UEFA Konferans Ligi olmak üzere 6 müsabakada görev almıştı.

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, Mondihome Kayserispor karşısında Siyah-beyazlılarla ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Takımın başına geçtiği tarihten itibaren 2 kez deplasmanda maç yapan Santos, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0, EMS Yapı Sivasspor'a da 1-0 kaybetti. Fernando Santos'un öğrencileri, söz konusu müsabakalarda gol atamadı.

-NOTLAR-

* Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybeden Kayserispor, bugüne kadar siyah-beyazlı rakibi karşısında üst üste dört iç saha yenilgisi almadı. Lig tarihinde sarı-kırmızılıları üst üste dört dış saha karşılaşmasında mağlup etmeyi başaran sadece iki takım bulunuyor: Fenerbahçe ve Galatasaray.

* Kayserispor ile oynadığı son 19 Süper Lig maçındaki tek yenilgisini Temmuz 2020'de deplasmanda alan Beşiktaş (15G 3B), son yedi karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı.

* Süper Lig'de dokuz haftadır galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor (2B 7M), ligde devam eden en uzun hasretin sahibi. Sarı-kırmızılılar, daha uzun bir seriyi en son Ekim 2020-Ocak 2021 arasındaki 11 karşılaşmalık süreçte yaşadı (Bayram Bektaş & Samet Aybaba).