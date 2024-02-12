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        Siirt'te çiçekçiler Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor

        Siirt'te çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:40
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        Siirt'te çiçekçiler Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor
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        Siirt'te çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik başladı.

        Çiçekçiler, siparişleri yetiştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kentte çiçekçilik yapan Serdar Karakaş, AA muhabirine, her yıl bu dönemde Sevgililer Günü dolayısıyla yoğun bir hazırlık içinde olduklarını söyledi.

        Karakaş, "20 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Sevgililer Günü'nde en çok gül, orkide ve saksı çiçekleri tercih ediliyor." dedi.

        Çiçekçi Sedat Çelik de 14 Şubat için şimdiden telefonla ve internet üzerinden sipariş aldıklarını ifade ederek, çiçek siparişlerinin en çok da yeni evlenen çiftlerden ve kadınlardan geldiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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