Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Belediyesi çocuklar için sinema etkinliği düzenledi

        Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çocuklar için sinema etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 10.02.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Belediyesi çocuklar için sinema etkinliği düzenledi
        ABONE OL

        Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çocuklar için sinema etkinliği yapıldı.

        Kadın Yaşam Merkezi'nde ağırlanan çocuklara animasyon film izletildi.

        Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Siirt'te metruk haldeki okul binasının belediye ekiplerince yıkımına başlan...
        Siirt'te metruk haldeki okul binasının belediye ekiplerince yıkımına başlan...
        Siirt Fıstık Üreticileri Birliği'nden 'kaçak İran fıstığı' uyarısı
        Siirt Fıstık Üreticileri Birliği'nden 'kaçak İran fıstığı' uyarısı
        Siirt'te "El Ele Sıcak Kalpler Dükkanı" çocuklara ücretsiz hizmet sunuyor
        Siirt'te "El Ele Sıcak Kalpler Dükkanı" çocuklara ücretsiz hizmet sunuyor
        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kızılkaya, belediyenin tesislerinde...
        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kızılkaya, belediyenin tesislerinde...
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 1 ölü, 2 yaralı (2...
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 1 ölü, 2 yaralı (2...