Siirt Belediyesi çocuklar için sinema etkinliği düzenledi
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çocuklar için sinema etkinliği yapıldı.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çocuklar için sinema etkinliği yapıldı.
Kadın Yaşam Merkezi'nde ağırlanan çocuklara animasyon film izletildi.
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler keyifli anlar yaşadı.
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